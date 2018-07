‘OM wil afluisteren onder de pet houden’

Het OM heeft alles op alles gezet om het direct afluisteren van een journalist in het onderzoek naar de moord op Redouan B. ,,onder de pet” te houden. Het vernietigen van het afgeluisterde gesprek heeft tot ,,grote woede” geleid bij de rechter-commissaris, omdat daarmee mogelijk voor de verdachte ontlastende informatie voorgoed verloren is gegaan.

Dat zei advocaat Nico Meijering donderdag tijdens een inleidende zitting tegen de verdachte van de moord, de veertigjarige Shurandy S.

Redouan is de broer van kroongetuige Nabil B. Hij werd op 29 maart in Amsterdam-Noord geliquideerd, een week nadat bekend was geworden dat Nabil met justitie in zee is gegaan. De moord op Redouan is een wraakoefening, is de algemeen geldende opvatting.

De heikele kwestie van het afluisteren van de journalist kwam woensdag naar buiten en hangt als een donderwolk boven de strafzaak. Hij of zij sprak kort na de moord met een bron en werd met richtmicrofoons afgeluisterd.