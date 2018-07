OM wil geld terugzien van Jos van Rey

De Roermondse oud-wethouder Jos van Rey moet woensdag voor de rechtbank in Rotterdam verschijnen in een ontnemingszaak. Het Openbaar Ministerie wil geld terugzien als gevolg van zijn eerdere veroordeling wegens corruptie, stembusfraude, lekken van vertrouwelijke informatie en witwassen.

De betrokken partijen willen niet zeggen om welk bedrag het gaat, maar volgens de Limburgse omroep L1 gaat het om ruim 296.000 euro.

Van Rey werd vorig jaar in hoger beroep veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. Hij zou giften hebben aangenomen van zijn vriend Piet van Pol, die projecten voor de gemeente realiseerde. Daarnaast is hij veroordeeld voor onder meer het lekken van vertrouwelijke informatie uit de sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester in Roermond.