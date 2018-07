Ontslagen lid Satudarah krijgt baan terug

Het ontslag van een ambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie vanwege zijn lidmaatschap van de motorclub Satudarah wordt teruggedraaid. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald.

Satudarah is sinds juni van dit jaar door de rechtbank in Den Haag verboden en ontbonden. Volgens de raad is er daarom geen sprake meer van lidmaatschap van een motorclub. Daarmee is het dienstverband van de ambtenaar vanaf de datum van zijn ontslag hersteld.

De ambtenaar werd op 14 oktober 2014 vanwege zijn betrokkenheid bij Satudarah ontslagen. De Centrale Raad van Beroep bepaalde in september 2016 echter dat de toenmalige minister Ard van der Steur (Justitie) de ambtenaar niet zonder meer had mogen ontslaan en ging hij te kort door de bocht met het toepassen van de regels. Op 19 mei 2017 nam de minister de beslissing om het ontslag te handhaven. De ambtenaar was het hier niet mee eens en ging hiertegen weer in beroep bij de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter op het gebied van sociaal bestuursrecht.