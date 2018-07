Ouddorp heeft het schoonste strand

Het schoonste strand ligt dit jaar in het Zuid-Hollandse kustplaatsje Ouddorp. Het is voor het eerst in jaren dat de titel niet is gewonnen door een Zeeuws strand. Vorig jaar werd het strand van het Zeeuwse Oostkapelle uitgeroepen tot winnaar en ook de jaren daarvoor werd het strand van Zeeuwse badplaatsen als schoonste beoordeeld door inspecteurs.

Ouddorp, onderdeel van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee, heeft volgens organisator Strand Nederland veel strandgangers mee weten te krijgen in het streven naar een kustlijn zonder afval. Zo voorzien paviljoenhouders strandgasten van afvalzakjes.

De verkiezing van het schoonste strand is dit keer gecombineerd met de verkiezing van het beste strandpaviljoen. Thalassa in Zandvoort kwam daarbij als beste uit de bus.

De verkiezingen worden georganiseerd door Strand Nederland, Green Deal Schone stranden, Stichting NederlandSchoon, Koninklijke Horeca Nederland, Blauwe Vlag/Green Key en horecavakblad Entree.