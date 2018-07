Politieprotest: niet bekeuren maar waarschuwen

De politiebonden hebben hun leden opgeroepen vanaf maandag in veel gevallen geen bekeuring uit te schrijven, maar overtreders slechts te waarschuwen. Alleen voor ,,grove schendingen van de openbare orde en veiligheid” geldt een uitzondering. Met de actie willen de bonden de druk opvoeren op minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

Grapperhaus liet zelf donderdag nog weten dat hij zo snel mogelijk het vastgelopen cao-overleg met de politie wil hervatten. Hij beloofde met een goed loonbod te komen.

De bonden ACP, NPB, ANPV en VMHP roepen alle zogeheten basisteams, die het dagelijkse politiewerk doen, op om mee te doen aan de actie. ,,We gaan ervan uit dat ze zich massaal bij de bonnenactie zullen aansluiten.”

Volgens ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp is het grootste probleem overigens dat veel politiemensen buitengewoon ontevreden zijn over de verhouding met de politietop. Politiemensen zijn boos dat de werkgever in hun ogen niet de juiste oplossing zoekt om de rooster- en werkdruk omlaag te krijgen.