PvdA-fractie wil af van bestuurder VMBO-debacle

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer trekt de handen af van partijlid André Postema, die hoofdverantwoordelijk is voor het debacle met examens bij het VMBO in Maastricht. Prominent PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen heeft dat laten weten.

Postema is naast zijn functie bij VMBO Maastricht ook fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer. Of de Tweede Kamer-fractie hem ook hier liever ziet vertrekken, liet Ploumen in het midden.

Kort daarvoor had ze partijleider Lodewijk Asscher telefonisch gemeld dat het beter zou zijn hem te laten vallen: ,,We kunnen Postema niet overeind houden. Hij moet de eer aan zichzelf houden.” Dat berichtje via WhatsApp kwam per ongeluk naar buiten, waarop de zaak in een stroomversnelling lijkt te zijn gekomen. Ploumen zegt geen idee te hebben hoe dat is kunnen gebeuren, maar ze noemt het ontzettend akelig.

Ploumen heeft Postema inmiddels gebeld en gezegd dat ze het vervelend vindt dat het op deze manier naar buiten is gekomen. ,,Het is aan hem wat hij nu verder doet. Dat kan ik niet voor hem beantwoorden”, aldus de vicefractievoorzitter. Hoe Postema aan de telefoon reageerde, wilde Ploumen niet zeggen.

Eerder donderdag maakten de meeste partijen in de Tweede Kamer al duidelijk dat zij vinden dat Postema weg moet als voorzitter.