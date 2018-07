Radboud: nieuwe software kan levens redden

Het Radboudumc in Nijmegen gebruikt sinds kort een nieuw systeem dat vijf vitale functies van een patiënt continu registreert. Met een klein kastje aan de pols van de patiënt kunnen bloeddruk, hartritme, temperatuur, ademhalingsfrequentie en zuurstofopname constant in de gaten worden gehouden. Door de nieuwe voorspellende software kunnen langzame veranderingen vele uren eerder worden opgemerkt. Dat is volgens het ziekenhuis pure winst en kan levens redden.

,,Op dit moment kost het zorgverleners nog veel tijd om alle geregistreerde metingen te bekijken en in samenhang te beoordelen. De software die we nu gebruiken en doorontwikkelen, neemt dat werk van de zorgverleners over en vertaalt de samenvatting ervan in een nieuwe risicoscore. Zo kan een achteruitgang in de gezondheidstoestand van een opgenomen patiënt eerder worden opgemerkt of voorspeld en kan behandeling eerder starten. Dit moet leiden tot minder ongeplande opnames op de intensive care, verlengde opnameduur, reanimaties of zelfs overlijden van patiënten”, aldus internist Bas Bredie.