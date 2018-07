Roep om vertrek VMBO-bestuurder zwelt aan

André Postema, de bestuursvoorzitter van VMBO Maastricht, moet weg. Dat vinden de meeste partijen in de Tweede Kamer, bleek donderdag tijdens een debat over het onderwijsdebacle. Postema’s partij, de PvdA, hield zich op de vlakte over zijn positie en kreeg om deze reden er ook hard van langs.

,,Welke plaat heeft deze man voor zijn hoofd?’’, vroeg VVD-Kamerlid Rudmer Heerema zich hardop af. Harm Beertema (PVV) vindt het van ,,bestuurlijk onfatsoen’’ getuigen dat Postema tot dusver blijft zitten. ,,Als onder jouw verantwoordelijkheid dit soort misstanden plaatsvinden, dan kan je toch niet aanblijven?’’, aldus SP’er Peter Kwint.

PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul sloot zich niet aan bij de oproepen van haar collega’s en zei dat ze niet vooruit wil lopen op het onderzoek naar de misstanden. Dit kwam haar op felle kritiek te staan.