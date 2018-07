Schiphol maakt zich op voor drukke zomer

Deze zomervakantie vliegen in totaal zo’n 12,7 miljoen passagiers van, naar of via Schiphol. Dat is een stijging van 2,4 procent ten opzichte van vorig jaar. Gemiddeld komen er vanaf zaterdag, als de vakantie in het zuiden van het land begint, dagelijks zo’n 220.000 mensen op de luchthaven. Maandag 30 juli is de drukste dag met naar verwachting 233.000 passagiers.

Schiphol treft zoals gebruikelijk extra maatregelen om de drukte in goede banen ter leiden. Zo is er onder meer 20 procent meer personeel aan het werk en zorgen speciale teams ervoor dat de passagiersstromen ordentelijk verlopen.

Desondanks moeten passagiers rekening houden met langere wachttijden. Schiphol raadt mensen aan op tijd te komen en de adviestijd van hun luchtvaartmaatschappij te volgen. Ook raadt de luchthaven reizigers aan zo weinig mogelijk handbagage mee te nemen, zodat de veiligheidscontrole sneller gaat.

Populaire bestemming dit jaar is de Verenigde Staten, waar wekelijks bijna 75.000 mensen naartoe reizen. Dat is ruim 10 procent meer dan vorige zomer. Binnen Europa is het Verenigd Koninkrijk een geliefde bestemming, maar ook de gebruikelijke zomerse trekpleisters als Spanje, Italiƫ en Griekenland.