De slachtoffers van het ongeval woensdag op de N203 tussen Uitgeest en Castricum waren twintigers. Een 21-jarige vrouw uit Den Haag, een 21-jarige Poolse vrouw en een 23-jarige Poolse man kwamen om. Een 20-jarige en 21-jarige man uit Limmen liggen nog ernstig gewond in het ziekenhuis.

Op de N203 kwamen een personenauto en een vrachtwagen frontaal met elkaar in botsing. In de auto zaten in totaal vijf mensen. De uit Duitsland afkomstige vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd.