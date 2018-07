Stedelijk toont ‘Amsterdam Magisch Centrum’

,,Magisch Centrum Amsterdam”, noemde Provo-kunstenaar Robert Jasper Grootveld de hoofdstad aan het einde van de jaren zestig. In deze tijd kreeg Amsterdam de reputatie van stad waar alles mogelijk was. Bezoekers van het Stedelijk Museum in Amsterdam wanen zich in een nieuwe expositie terug in die periode, waarin veel verzet was tegen de gevestigde orde en kunstenaars op zoek gingen naar nieuwe podia en vormen om zich te uiten.

,,Amsterdam was echt een laboratorium, een plek waar werd geĆ«xperimenteerd, waar heel veel mogelijk was”, zegt conservator Leontine Coelewij. ,,Misschien nog wel meer dan in andere Europese steden.” Samen met het Rijksmuseum onderzocht ze voor de tentoonstelling Amsterdam Magisch Centrum de kunst en de tegencultuur in de periode 1967-1970.

De expositie, die zaterdag opent en te zien is tot en met 6 januari, is volgens Coelewij niet alleen een nostalgische terugblik maar heeft ook een link met de actualiteit. ,,Zo zie je thema’s die nu nog altijd spelen, zoals een actie van de vrouwenbeweging voor meer plekken om in het openbaar als vrouw te kunnen plassen.” Foto’s van Ed van der Elsken tonen dit protest van Dolle Mina op de Dam in 1970. Ook toont de tentoonstelling de opkomst van de kraakbeweging. ,,Die woningnood speelt nu nog steeds”, zegt de conservator.

Het Stedelijk blikt in de expositie terug op historische happenings en kunstwerken, zoals de Sunny Implo van Louis van Gasteren en Fred Wessels. Deze bol zou een rustgevend, psychotherapeutisch effect hebben als je je hoofd erin stak en moest op elke straathoek komen te staan. Het werk kwam echter niet verder dan de entreehal van het Stedelijk in 1970. Verder is er een zaal gewijd aan de seksuele revolutie en komt de opening van poptempel Paradiso voorbij, evenals de beroemde Bed-in for Peace van John Lennon en Yoko Ono in het Amsterdamse Hilton in 1969.

Niet alleen de tegenbeweging in Amsterdam is te zien op de expositie. Zo zijn er ook affiches van de studentenopstand in Parijs in 1968 en posters uit het communistische Cuba, dat door velen als een voorbeeld werd gezien.