Tanken op vakantie fors duurder

Vakantiegangers die de komende tijd in de auto naar het zuiden springen doen er goed aan een kleine omweg in te plannen. Tanken is dit jaar gemiddeld bijna 14 procent duurder in de twaalf populairste vakantielanden, waardoor tanken in de relatief goedkope landen Luxemburg of Oostenrijk extra de moeite waard is, zo meldt consumentencollectief United Consumers.

Vanaf komend weekend beginnen de schoolvakanties en komt de vakantie-uittocht op gang. Het goede nieuws is dat tanken over de grens gemiddeld altijd goedkoper is dan in eigen land: nergens zijn de brandstofprijzen zo hoog als in Nederland. De nummers twee tot en met vier zijn de populaire bestemmingen Italiƫ, Portugal en Frankrijk met literprijzen voor benzine van 1,54 tot 1,68 euro. In Nederland is dat gemiddeld 1,75 euro.

In de goedkope landen stegen de prijzen ook, maar minder hard. Met een tankbeurt in Oostenrijk bijvoorbeeld op weg naar ItaliĆ« kun je tientallen euro’s besparen. In Luxemburg is met 1,26 per liter bijna even goedkoop.