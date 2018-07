Tweede Kamer na lange vergaderdag met reces

Nog één lange vergaderdag en dan ligt het debatcircuit van de Tweede Kamer acht weken lang stil. Traditioneel moeten er op deze slotdag nogal wat onderwerpen worden afgehandeld, en de Kameragenda is dan ook tot laat in de avond gevuld. Het wordt afgesloten met een lange ronde van stemmingen.

In de plenaire vergaderzaal staan zo’n twintig debatten op de lijst, maar daar komt zeker nog verandering in op deze laatste Kamerdag. De meeste debatten duren vrij kort. Alleen voor het debat over de versterkingsoperatie van huizen en schadeafhandeling in Groningen is een paar uur uitgetrokken.

Dan zijn er ook nog de commissievergaderingen. Hier vallen twee debatten op. Om 11.15 uur begint een vier uur durend overleg over het debacle met de vmbo in Maastricht. Aan het eind van de middag wordt dan nog gesproken over uitbreiding en verlenging van de missie in Afghanistan.

Op deze lange dag kunnen Kamerleden even vertier zoeken bij twee barbecues. In de tuin van perscentrum Nieuwspoort geeft de vleessector voor de 41e keer de Binnenhof Barbecue. En op het Plein is de vegetarische tegenhanger, de Klimaatvriendelijke Parlementaire Barbecue.

De Tweede Kamer begint op 4 september weer met vergaderen. In de tussentijd zitten de Kamerleden niet stil; ze gaan op werkbezoek, bereiden het nieuwe vergaderjaar voor en spreken met hun achterban.