Veel aandacht Groningen vlak voor zomerreces

De laatste vergaderdag van de Tweede Kamer voor het zomerreces staat voor een groot deel in het teken van Groningen. Donderdagmiddag is er een groot debat over de versterking van huizen in de door aardbevingen geplaagde provincie. Daarnaast wordt een wetsvoorstel in stemming gebracht om de gaswinning die voor die bevingen verantwoordelijk is, de komende jaren af te bouwen.

Het kabinet hakte deze week de knoop door over de aanpak van huizen die onveilig zijn als gevolg van de gaswinning. Dat zijn er bij nader inzien zo’n 1500, veel minder dan eerder werd gevreesd. Door het besluit om de gaswinning uiterlijk in 2030 helemaal te stoppen, neemt het risico op aardbevingen namelijk sterk af.

Wanneer ook een veiligheidsmarge wordt ingebouwd, komen nog eens 5700 woningen voor versterking in aanmerking. Bovendien wordt geld vrijgemaakt voor mensen die in een veilig huis wonen, maar die eerder al maatregelen waren beloofd. Hoeveel dat de schatkist gaat kosten, is tot frustratie van veel Kamerleden nog niet duidelijk.

Ook de wet waarmee het kabinet de gaskraan wil dichtdraaien, roept veel vragen op. Zo wordt in het voorstel geen einddatum genoemd en blijft volgens de oppositie onduidelijk hoe de aansprakelijkheid van gasbedrijf NAM voor aardbevingsschade precies is geregeld. De Kamer debatteert donderdagavond eerst nog een keer over de wet, voordat die in stemming wordt gebracht.