‘Waterverbruik wordt beter gespreid’

Door de aanhoudende warmte ligt het verbruik van drinkwater hoger dan normaal, maar het wordt wel beter gespreid over de dag. Dat is het gevolg van een oproep van de drinkwaterbedrijven, bevestigt een woordvoerder van Vitens na een bericht in Trouw.

,,We hebben opgeroepen het gebruik van water beter te spreiden. Geef bijvoorbeeld de planten niet aan het eind van de middag een sproeibeurt, maar pas in de schemering. Dan hebben we geen piekbelasting en blijft de druk over de hele dag gelijk”, zegt hij.

Het advies luidt nog steeds om tijdens piekuren, tussen 6.00 uur en 9.00 uur en tussen 18.00 uur en 22.00 uur, het waterverbruik te beperken.