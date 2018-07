Witwasverdachte verliest jetski en Corvette

Tijdens een huiszoeking bij een 37-jarige verdachte van witwassen in het Brabantse Lage Mierde heeft de politie crossmotoren, een Chevrolet Corvette, een bestelbus en jetski in beslag genomen. Ook de administratie en een onbekende hoeveelheid contant geld werden meegenomen. De verdachte is nog niet opgepakt.

,,De man stond al geruime tijd op de radar van de politie omdat hij op wel erg grote voet leek te leven. Zijn officiĆ«le inkomsten kunnen het bezit van de dure spullen niet verklaren”, aldus de politie die samen met de Belastingdienst onderzoek heeft gedaan.