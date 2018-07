ANWB verwacht files door start zomervakantie

De start van de zomervakantie leidt vrijdag en dit weekend tot drukte op veel Europese snelwegen. Vrijdag gaat in Nederland de regio Zuid (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en een deel van Gelderland) met vakantie. Een miljoen mensen gaan op pad. Ook in het noorden van Duitsland en in België gaan scholen en bedrijven voor een aantal weken dicht.

,,Vakantiegangers die van plan zijn in het weekeinde te vertrekken moeten beslist rekening houden met files”, waarschuwt de ANWB.

Op een groot aantal Duitse snelwegen loopt het verkeer naar verwachting vast. De ANWB noemt onder meer de A1 en A7 bij Bremen en Hamburg , de A3 tussen Arnhem en Oberhausen en van Frankfurt tot Neurenberg. Bovendien wordt op meer dan vierhonderd plaatsen aan de weg gewerkt in Duitsland.

In België verwacht de ANWB dit weekeinde eveneens veel verkeer. Vanwege het mooie zomerweer staan er files op de wegen richting de kust. In Frankrijk valt de verkeersdrukte vooralsnog mee. Wel kan het zaterdag vastlopen op de A7 Lyon-Orange, de A9 Orange-Spaanse grens en de A10 Parijs-Orleans.

Volgend weekeinde gaat in ons land de regio Midden met vakantie.