Brabant geeft ontheffing voor besproeien gras

Boeren en sportclubs in Brabant krijgen de komende tien dagen ontheffing om grasland ook overdag te besproeien met grondwater. De drie Brabantse waterschappen hebben dat besloten vanwege de dreigende problemen bij de koeienboeren en sportverenigingen door de voortdurende droogte.

Normaal is het beregenen van gras in juni en juli overdag verboden. Eind juni werden er zelfs nog boetes uitgedeeld aan overtreders. Voor boeren is het juist nu van belang om het gras genoeg te kunnen beregenen omdat ze het nodig hebben als voer voor koeien. Sportvelden dreigen onherstelbaar beschadigd te raken.

In verband met het neerslagtekort roepen de Brabantse waterschappen wel op om zuinig te zijn met het grondwater en alleen te sproeien als het echt nodig is. Gebruik van water uit sloten en beken blijft verboden en de oproep om zuinig te zijn met kraanwater blijft ook gelden.