Brand bedrijventerrein Ritthem onder controle

De brandweer heeft de grote brand op een bedrijventerrein in het Zeeuwse Ritthem onder controle. Rond 23.15 uur gaf de brandweer het sein brand meester, nadat die sinds begin van de middag bezig was geweest met het bestrijden van de brand. De brandweer denkt nog geruime tijd bezig te zijn met nablussen.

De omgeving van de Denemarkenweg waar Kloosterboer, een bedrijf in koeling, is gevestigd, werd door de politie afgesloten. De brand zou zijn ontstaan tijdens werkzaamheden aan een meterkast, daarbij zou ook een gewonde zijn gevallen.

Bij de brand was veel dichte zwarte rook vrij die in de wijde omgeving te zien is, maar volgens de brandweer was er geen sprake van brandend koelvloeistof of het lekken van koelvloeistof. De veiligheidsregio gaf de hele dag het advies vooral uit die rook te blijven en waarschuwde omwonenden alert te zijn op resten van de brand.