Extra politie in A’dam tijdens Zweden-Engeland

Tijdens de WK-kwartfinale Zweden-Engeland is extra politie aanwezig op een aantal plekken in de Amsterdamse binnenstad. Het gaat dan onder meer om Engelse pubs waar naar verwachting veel Britse toeristen komen kijken. Volgens een politiewoordvoerder is er in elk geval extra toezicht op terrassen waar de wedstrijd op tv te volgen is.

Amsterdamse horecazaken kunnen tijdens het WK voetbal de wedstrijden tonen op hun terras. Op die manier kunnen toeristen die de stad bezoeken toch de prestaties van het elftal uit hun land van herkomst volgen. De gemeente hanteert echter wel bepaalde regels. Zo mag er geen alcohol worden verkocht bij buitentaps, moeten de schermen zo staan dat voorbijgangers niet kunnen meekijken en moet er minimaal een horecamedewerker toezicht houden.

,,De politie zet daarnaast gedurende en na afloop van de wedstrijd zoals gebruikelijk bij dergelijke wedstrijden het personeel extra in op bepaalde plekken”, aldus de zegsman.