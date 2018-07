Mondhygiënisten mogen gaatjes boren

Mondhygiënisten mogen vanaf 1 januari 2020 beginnende gaatjes vullen, zelfstandig verdoven en röntgenfoto’s maken. Het kabinet heeft vrijdag besloten hen dan zelfstandige bevoegdheden te geven. Het gaat om een experiment voor vijf jaar.

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) noemt het ,,logisch om mensen in te zetten waarvoor ze zijn opgeleid, want we hebben iedereen nodig binnen de mondzorg, van mondhygiënist tot tandarts. Tandartsen krijgen dan ook meer ruimte voor de meer complexe mondzorg’’.

Mondhygiënisten mogen nu alleen onder leiding van een tandarts gaatjes boren, zodat die kan ingrijpen. De Associatie Nederlandse Tandartsen protesteerde begin dit jaar tegen de plannen van Bruins om de bevoegdheden uit te breiden.