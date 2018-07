Nieuwe topman geheime dienst ,,boegbeeld”

Als nieuwe topman van de geheime dienst AIVD dient Dick Schoof ook als boegbeeld. Hij kan ,,op een goede manier” naar buiten treden over het werk van deze inlichtingen- en veiligheidsdienst, aldus minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken).

De stap van Schoof was al uitgelekt, maar werd vrijdag officieel. Schoof is sinds 2013 Nationaal Co√∂rdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). ,,Hij heeft heel veel relevante ervaring voor deze bijzondere, belangrijke functie”, aldus Ollongren. Schoof krijgt te maken met een nieuwe, maar omstreden wet die de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geeft. Bij de invoering van die wet en het referendum daarover, verscheen de dienst vaak in de media om uitleg te verschaffen en zijn zaak te bepleiten.

Schoof volgt Rob Bertholee op. Diens termijn eindigt later dit jaar. De geheime dienst AIVD moet ,,onzichtbare dreigingen voor de nationale veiligheid zichtbaar” maken.