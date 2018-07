Onderzoek insulinemoorden eind september klaar

Het onderzoek naar de vermeende insulinemoorden door een medewerker in verzorgingshuizen in de regio Rotterdam is nog steeds niet afgerond. Het politieonderzoek is nagenoeg klaar, maar de uitkomsten van het medisch-forensische onderzoek worden pas eind september verwacht. Dat zei het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag op de derde niet-inhoudelijke zitting.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft vijftien verdachte situaties met onjuist toegediende insuline in onderzoek. De aanklagers weten nog niet in hoeveel gevallen ze tot vervolging overgaan. Dat hangt van de onderzoeksresultaten af. Eerder maakten ze bekend dat dit in ieder geval wel zal gebeuren in drie gevallen.

Verdachte Rahiied A. (22) had hierover bij de politie verklaard dat hij twee keer opzettelijk insuline had toegediend en één keer bij vergissing. Een van de slachtoffers overleed, de twee andere slachtoffers overleefden. De twaalf overige verdachte gevallen kwamen na de aanhouding van A. in beeld. De helft van de betrokkenen overleed.

Het onderzoek beslaat de periode januari 2016 tot en met A.’s aanhouding in november 2017 en gaat over verzorgingshuizen in Rotterdam, Puttershoek en Ridderkerk.

De volgende pro-formazitting is gepland op 3 oktober. Dan denkt het OM net alle rapporten’van het NFI binnen te hebben, maar die moeten dan nog bestudeerd worden. Pas in daarna kan de verdediging van A. onderzoekswensen indienen. Inhoudelijk zal de zaak volgend jaar worden behandeld.

A. was vrijdag opnieuw niet op de zitting. Ongeveer vijftien nabestaanden waren er wel.