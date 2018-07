Onderzoek naar dode baby Schiedam loopt nog

Het onderzoek naar de dode baby die in april werd gevonden op een balkon van een flat in Schiedam, is nog in volle gang. De vrouw die op verdenking van het doden van haar zoontje vastzit, Wasiefa R. (20), is uitgebreid onderzocht door psychologen. Rapportages daarover worden eind augustus verwacht.

Dat zei de officier van justitie vrijdag tijdens een inleidende zitting voor de rechtbank in Rotterdam. R. wordt ervan verdacht haar zoontje tijdens of vlak na de geboorte te hebben omgebracht. Dat zou zijn gebeurd tussen 25 januari en 7 april dit jaar.

Er zijn volgens het OM verschillende scenario’s mogelijk. De baby kan gestorven zijn tijdens de bevalling, maar het kan ook nog geleefd hebben waarna ze het kindje zelf doodde. De persofficier van justitie kon daar niet op ingaan, omdat de onderzoeken nog niet helemaal klaar zijn.

De aanklaagster verwijt de verdachte ook haar hulpeloze kind zorg te hebben onthouden en dat zij haar overleden kind in een vuilniszak op het balkon heeft verborgen. De verdachte zou dit hebben gedaan uit angst voor ontdekking van haar zwangerschap en de bevalling.

R. werd vijf dagen na de vondst aangehouden door de politie en zit sindsdien vast. Ze was niet bij de zitting aanwezig.

De officier van justitie kondigde aan dat er nog een eindverhoor komt. Volgens de aanklaagster wilde de verdachte alleen verklaren met haar advocaat erbij. Het is niet duidelijk of de vrouw heeft bekend. Het OM en ook haar advocaat willen daar niets over zeggen. Ook wilden ze niets kwijt of er mogelijk een vader in beeld is of dat er personen waren die wisten dat R. zwanger was.