Politicus Sint-Maarten wil SP’er voor rechter

Een Sint-Maartense politicus heeft aangifte gedaan tegen Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP). Oud-minister Christophe Emmanuel is boos omdat Van Raak hem een fraudeur noemt.

Van Raak voerde Emmanuel eind mei op in zijn column op nieuws- en opiniesite The Post Online, over de corruptie en vriendjespolitiek op het Caribische eiland. Hij stelde dat het Sint-Maartense Statenlid als minister ,,fraude heeft gepleegd met het uitgeven van grond”. De nieuwe regering van Sint-Maarten had dat geconstateerd.

Het SP-Kamerlid is niet onder de indruk van de ,,intimidatie” door Emmanuel. Hij hakte al eens eerder met dit bijltje, toen Francesco Corallo Van Raaks vervolging eiste omdat hij de casino-eigenaar voor een ,,maffiabaas” had versleten. Het Openbaar Ministerie zag geen reden tegen Van Raak op te treden en oordeelde dat hij gewoon zijn werk als Kamerlid uitoefende.

,,Ik lig niet wakker” van de aangifte, aldus Van Raak. Hij maakt zich meer zorgen om de impact die Emmanuels stijl van politiek bedrijven heeft op onafhankelijke journalisten en kritische eilanders.