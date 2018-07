Proces Nederlanders in grote cocaïnezaak

Acht Nederlanders moeten zich voor de Brugse rechtbank verantwoorden voor hun rol bij de smokkel vorig jaar van anderhalve ton onversneden cocaïne met een straatwaarde van 225 miljoen euro. Een van hen is volgens de Belgische justitie een van de twee leiders van een drugsbende die in juni vorig jaar werd opgerold. De megalading drugs werd gevonden in een dubbele bodem van een vissersboot in de haven van Oostende.

De Brugse raadkamer heeft vrijdag na langdurig onderzoek in totaal twaalf verdachten in de drugszaak naar de correctionele rechtbank verwezen. Behalve de Nederlanders zijn dat twee inwoners van Oostende van wie een als het andere kopstuk wordt beschouwd en twee Polen. Het gaat niet alleen om bemanningsleden maar ook de boekhouder van de bende. Het proces zal naar verwachting nog deze zomer beginnen.

De autoriteiten hielden de Bounty 2 al langer in de gaten. Dat gebeurde in het kader van een onderzoek naar drugssmokkel vanuit Zuid-Amerika. Nadat het vaartuig in beslag was genomen, ontdekte de politie de drugs aan boord.