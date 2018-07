Tweede Kamer met zomervakantie

De Tweede Kamer is met zomerreces. Na een marathonzitting, met tal van voorstellen waarover nog gedebatteerd en gestemd moest worden, sloot Kamervoorzitter Khadija Arib de vergadering voor twee maanden. De Kamerleden komen 4 september weer voor het eerst bijeen.

Na het allerlaatste debat en de allerlaatste stemming sprak Arib haar 149 collega’s nog eens hartelijk én vermanend toe. Zo waarschuwde ze dat Kamerleden soms ,,te hard voor elkaar” kunnen zijn in hun drang ,,tegenstanders uit te schakelen”. Ze bespeurt soms ,,methodes die niet thuishoren in onze parlementaire democratie” en vraagt zich weleens af of Kamerleden ,,hun werk wel kunnen blijven doen”.

Hoewel de vergaderzaal tot september stil blijft, viert geen Kamerlid twee maanden vakantie. De parlementariërs gaan op werkbezoek, zoeken hun achterban op of bereiden zich voor op het nieuwe vergaderjaar. Een enkele keer komt er iets tussen en worden ze toch opgetrommeld om zich te buigen over een dringende kwestie.