Alle VPRO-Zomergasten bekend

Fans van het avondvullende tv-programma Zomergasten weten welke zes gasten ze dit seizoen op zondagen voorgeschoteld krijgen. De VPRO maakte zaterdag de naam van de zesde en laatste zomergast bekend: psychotherapeut en schrijver Esther Perel (1958), dochter van Poolse Holocaust-overlevenden.

,,De boeken van Perel haalden de bestsellerlijst van de New York Times. In haar werk onderzoekt ze het spanningsveld tussen liefde en lust en kijkt ze met een confronterende maar empathische blik naar de schijnbaar tegenstrijdige menselijke behoefte aan veiligheid en vrijheid”, laat de omroep weten.

Theatermaker Romana Vrede is de eerste zomergast op 29 juli. Voetbalcoach Louis van Gaal is op 5 augustus de tweede. In de weken daarna schuiven respectievelijk internetpionier Marleen Stikker, schrijver Pieter Waterdrinker, minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en Perel aan.

VPRO’s Zomergasten op NPO 2 wordt voor het tweede opeenvolgende jaar gepresenteerd door Janine Abbring. Zij praat zes lange ‘zomerzondagavonden’ met haar gasten over hun ideale televisieavond aan de hand van fragmenten die ze hebben uitgekozen.