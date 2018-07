Bommelding stadion ‘uit de hand gelopen grap’

Drie minderjarige jongens zijn aangehouden vanwege de bommelding bij het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen. Twee verdachten zijn vijftien jaar, de derde is dertien jaar. Ze komen uit het zuiden van het land. Volgens de politie bleek uit de verhoren dat de bommelding een uit de hand gelopen grap was.

Dinsdag werd bij het stadion gemeld dat er woensdag een bom zou ontploffen. De politie startte een onderzoek en er werden veiligheidsmaatregelen genomen. Uit voorzorg zijn woensdagochtend vroeg de gebouwen en het terrein doorzocht. Omdat een groot gebied werd afgesloten, bleven bedrijven en een school dicht en werden trainingen afgelast. Er werd niets gevonden.

De politie kwam het trio op het spoor na uitgebreid onderzoek, dat zich onder meer richtte op de beller. Uiteindelijk kwam een groepje jongens uit het zuiden in zicht en bleken drie van hen er daadwerkelijk bij betrokken te zijn geweest.

Algemeen directeur Luuc Eisenga van voetbalclub sc Heerenveen reageert opgelucht op de aanhoudingen. ,,We zijn blij dat de politie erin geslaagd is snel te achterhalen wie er achter de bommelding zit. De veiligheid van onze medewerkers en onze bezoekers staat altijd voorop. We gaan ons nog beraden op het verhalen van de schade.” De officier van justitie gaat bepalen wat er met de drie jongens gebeurt.