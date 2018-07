Familie en vrienden herdenken Orlando

In de Haagse wijk Ypenburg is Orlando Boldewijn herdacht. De zeventienjarige jongen uit Rotterdam kwam daar in februari om het leven na een date via de homo-app Grindr. Na een week zoeken werd zijn lichaam gevonden in het water van de plas de Blauwe Loper.

Aan de herdenking, die werd gevolgd door een stille tocht, deden bijna honderd mensen mee, onder wie familieleden en vrienden van Orlando. Ze hadden allemaal gele bloemen bij zich, die ze neerlegden bij ‘Orlando’s boom’ aan het water.

Een vriendin sprak een waarschuwing uit: ,,Ik heb een boodschap voor alle jongeren onder twintig: ga zo snel mogelijk weg van Grindr. Want wat Orlando is overkomen, mag niet nog een keer gebeuren. Grindr is niet voor jullie. Wacht tot jullie zijn opgewassen tegen die viespeuken.” Een andere vriendin zei: ,,Het zoeken naar geborgenheid en liefde werd hem fataal. Orlando was liefde. Hij was echt.”

In verband met de dood van Orlando is een 27-jarige man opgepakt. Deze man, met wie hij had afgesproken, is inmiddels weer vrij, maar blijft verdachte. Justitie doet nog geen mededelingen over wat de jongen precies is overkomen.