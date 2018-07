Lichte beving in het Groningse Noordbroek

In het Groningse Noordbroek heeft zich zaterdag in alle vroege een lichte beving voorgedaan. Die had een kracht van 1.0 en lag op een diepte van 3 kilometer.

Het is de eerste aardbeving in juli die het KNMI heeft gemeten. In juni waren het er zes, waarvan vijf eveneens in de provincie Groningen. De zwaarste daarvan was bij Scharmer (1.6).

Begin juni was er een beving in het Noord-Hollandse Warder, met een kracht van 2.5. Gaswinning was daar de vermoedelijke oorzaak, stelde het KNMI. Het dichtstbijzijnde gasveld is het Middelie-veld.