Media willen opheldering OM om ‘afluisteren’

Het AD en RTV Rijnmond willen opheldering van het Openbaar Ministerie nadat duidelijk is geworden dat het OM in Rotterdam ten onrechte telefoongegevens blijkt te hebben opgevraagd van persfotograaf/ cameraman Joey Bremer. Die werkt voor beide media.

Het clandestien afluisteren en of volgen van een journalist door het OM is een grove schending van de journalistieke bronbescherming, schrijven de hoofdredacteur van RTV Rijnmond en de hoofdredacteur van AD Regio. ,,Niet alleen onze bronnen komen in gevaar, ook de veiligheid van onze medewerkers staat op het spel.”

,,Het is te schandalig voor woorden dat journalisten worden afgeluisterd. Dat schaadt de persvrijheid en ons recht tot bronbescherming”, zegt RTV Rijnmond hoofdredacteur Ib Haarsma op de eigen website. ,,Wij willen van het OM horen dat dit eens en nooit weer was. We willen weten of onze medewerkers door deze actie in gevaar zijn gekomen.”

Onlangs bleek dat het OM vorig jaar in strijd met de regels belgegevens van een journalist van het Brabants Dagblad heeft opgevraagd. En in de zaak rond de vermoorde broer van kroongetuige Nabil B. werd in strijd met de richtlijnen een journalist afgeluisterd. Donderdag kwam naar naar buiten dat zowel in oktober vorig jaar als in februari dit jaar justitie telefoniegegevens van Joey Bremer had opgevraagd. Dat gebeurde in een onderzoek naar een politiemedewerker die verdacht werd van het lekken van informatie.