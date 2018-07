Stille tocht voor omgekomen tiener Ypenburg

In de Haagse wijk Ypenburg is zaterdagavond een stille tocht voor Orlando Boldewijn. De zeventienjarige jongen uit Rotterdam kwam daar in februari om het leven na een date via de app Grindr. Na een week zoeken werd zijn lichaam gevonden in het water van de plas de Blauwe Loper.

Een 27-jarige man met wie Orlando had afgesproken, werd opgepakt. Hij is inmiddels weer vrij, maar blijft verdachte. Justitie doet nog geen mededelingen over wat Orlando precies is overkomen.

Onder de deelnemers aan de stille tocht zijn familieleden van Orlando. De herdenkingswandeling begint in de buurt van de plas. De deelnemers lopen naar een boom aan het water, die ze ‘Orlando’s boom’ noemen, en leggen daar bloemen neer.