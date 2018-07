Vakantie-uittocht is begonnen

De vakantie-uittocht van Nederlanders is begonnen. Dat is zaterdag al goed te merken op bijvoorbeeld de Franse wegen. Bij het steunpunt van de ANWB in Lyon is het drukker dan anders. ,,Je kan merken dat de eerste Nederlanders op zomervakantie gaan”, aldus een woordvoerster. Ook in München, Athene en Barcelona heeft de ANWB steunpunten, daar loopt het nog niet storm.

,,Ook zijn er al opvallend veel buitenlanders in Nederland op vakantie”, aldus de woordvoerster. Aantallen kan ze nog niet noemen en ook uit welke landen de toeristen vooral komen, wordt komende week pas bekend.

In de regio Zuid (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en een deel van Gelderland) zijn de schoolvakanties zaterdag officieel van start gegaan. Bijna 12 miljoen Nederlanders zijn van plan om deze zomer op vakantie te gaan.

Zo’n 3,9 miljoen vakanties worden met de auto ondernomen, laat de ANWB weten. ,,Dat is een stijging van 240.000 ten opzichte van vorig jaar. Frankrijk (1,3 miljoen) en Spanje (1,1 miljoen) zijn favoriete bestemmingen. Het aantal vliegvakanties ligt op 4 miljoen, iets meer dan vorig jaar. Andere vakantiegangers kiezen voor een vakantie met de bus, trein of camper.”

Het eerste weekend van zomervakantie leidde in Frankrijk al meteen tot de gebruikelijke lange files. Vooral rond Parijs en op de autosnelwegen van Lyon richting Côte d’Azur en Barcelona ontstonden files. Franse media meldden dat de reis van Lyon naar de regio van Avignon twee keer zo lang duurt als normaal. Het verkeer is vooral vastgelopen ten zuiden van Valence. De Franse verkeersmonitor Bison Futé verwacht echter dat het ergste fileleed aan het eind van de middag voorbij zal zijn.

De spoorwegen in Frankrijk kampen nog steeds met de gevolgen van een technische storing vrijdag, vooral op de route van Parijs naar het noorden, de route van Eurostar en de Thalys.