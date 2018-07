Voortvluchtige No Surrender-baas aangehouden

De captain van motorclub No Surrender, Corin D., is in Duitsland aangehouden. De Tilburger had zich in januari moeten melden om een celstraf van 3,5 jaar uit te zitten voor deelname aan een criminele organisatie, maar kwam niet opdagen en was sindsdien voortvluchtig. Zaterdagmiddag pakte de Duitse politie hem op in Frankfurt.

,,De politie in de Duitse stad kwam hem op het spoor door nauwe samenwerking met de Nederlandse politie”, aldus het Landelijk Parket. Dat zegt dat Duitsland D. binnenkort over zal dragen aan de Nederlandse justitie.