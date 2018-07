Branden in twee restaurants Friesland

In de Friese havenplaats Harlingen is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken boven een restaurant. De brand die in het dak van het pand woedde, lijkt onder controle, meldt de brandweer.

Het gaat om restaurant en eetcafé De Twee Broertjes aan de Grote Bredeplaats in het centrum van Harlingen. Een voorbijganger zag de vlammen uit het dak slaan en alarmeerde de hulpdiensten. Boven het restaurant is een woning, maar niemand raakte gewond. Het is onduidelijk hoeveel schade het pand en omliggende gebouwen hebben opgelopen.

In dezelfde nacht is ook brand uitgebroken in een eetcafé in Appelscha, aan de andere kant van Friesland. De brand woedt in Eeterij Oud Duinen Zathe aan de Boerestreek. Hoe de situatie daar is, kon een woordvoerster nog niet zeggen.