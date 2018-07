Onderzoek naar opstootjes oefenduel Ajax

De politie is een onderzoek begonnen naar opstootjes na afloop van de oefenwedstrijd van Ajax tegen Steau Boekarest zaterdagavond in Hattem (Gelderland). Een van de medewerkers die de opstootjes tussen Nederlandse supportersgroepen wilde sussen, kreeg een vuistslag in het gezicht en moest naar een huisartsenpost.

Ook kreeg een 37-jarige medewerker een klap en werd een 32-jarige medewerker bedreigd. Op aandringen van de organisatie gingen de groepen snel uiteen.

De politie, die zegt de zaak hoog op te nemen, sluit niet uit dat meer mensen zijn belaagd. Vooralsnog is niemand aangehouden. Verschillende mensen die filmpjes hebben gemaakt hebben zich al gemeld en beeldmateriaal beschikbaar gesteld.

Het duel eindigde overigens in een 1-1 gelijkspel.