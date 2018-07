Ook zonder CLW kopen mensen zelfdodingspoeder

Coöperatie Laatste Wil (CLW) is niet verbaasd dat mensen zelf op zoek gaan naar mogelijkheden om een zelfdodingsmiddel in huis te halen, maar vindt dat niet wenselijk. ,,Dit is precies wat wij al een paar jaar bij het ministerie van VWS en bij justitie duidelijk proberen te maken. Laten we nou zorgen voor veilige verstrekking van het middel”, reageert voorzitter Jos van Wijk op onderzoek van Nieuwsuur.

Diverse leden van CLW vertelden het actualiteitenprogramma dat ze zelf het dodelijke poeder hebben aangeschaft, zodat ze eventueel zelf een einde aan hun leven kunnen maken wanneer zij dat willen. De leden konden geen beroep doen op CLW, want de organisatie staakte de activiteiten toen het Openbaar Ministerie (OM) strafrechtelijk onderzoek instelde. Hulp bij zelfdoding is strafbaar.

,,Onze leden zijn zelfbewuste en zelfverzekerde mensen”, zegt voorzitter Van Wijk. Hij hoopt dat zijn organisatie alsnog de kans zal krijgen om een proef te houden met het poeder. ,,Dan kunnen we goed kijken wat mensen ermee doen, waarom ze het willen gebruiken, na afloop vaststellen of het goed ging. We waren behoorlijk ver op streek, maar het OM wilde het gesprek niet eens met ons voeren.”