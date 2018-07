Peiling: Schouten favoriet, Wiebes onderaan

Minister Carola Schouten (ChristenUnie, Landbouw) staat momenteel het meest in de gunst bij de kiezer. Dat blijkt uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. Daarin is dit keer gevraagd naar het oordeel over onze ministers. ‘Aardbevingsbewindsman’ Eric Wiebes (VVD) belandde onderaan de lijst.

Op de tweede plek staat CDA’er Hugo de Jonge (VWS), gevolgd door D66’er Sigrid Kaag die verantwoordelijk is voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Dat komt met name doordat ze bij kiezers van GroenLinks, PvdA en PvdD de hoogst scorende minister is. Op plek vier staat Wopke Hoekstra (CDA, Financiën).

Premier Rutte staat ergens middenin de lijst. Bij de VVD-kiezers doet hij het heel goed, en bij D66- en CDA-kiezers redelijk goed, maar bij de andere kiezers scoort hij (heel) laag.

Boven Eric Wiebes (en dus in de onderste regionen) staan Ferd Grapperhaus (CDA, Justitie & Veiligheid), Sander Dekker (VVD, Rechtsbescherming) en Kajsa Ollongren (D66, Binnenlandse Zaken).