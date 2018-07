Spelende kinderen vinden vuurwapen

Spelende kinderen hebben zaterdagmiddag in Rotterdam een in een stuk stof gewikkeld vuurwapen gevonden. Ze waren met hun gezin aan het water van het Eiland van Brienenoord, een natuureiland in een bocht van de Nieuwe Maas bij Oud-IJsselmonde, van het mooie weer aan het genieten toen ze spelend in het zand een stuk stof met een zwaar voorwerp erin ontdekten.

De kinderen brachten het pakketje naar hun vader, die de stof openvouwde en vervolgens de kolf van het vuurwapen zag. De vader belde de politie, die het wapen heeft meegenomen. Sporenonderzoek moet uitwijzen of het wapen is gebruikt bij een misdrijf.