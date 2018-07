Brabantse jongeman doodgereden op Malta

Een Brabantse jongeman is zondag op Malta overleden aan de gevolgen van een aanrijding door een personenauto afgelopen vrijdag in de hoofdstad La Valletta. Volgens Maltese media is het slachtoffer 20 jaar oud, maar Brabantse media zeggen dat het om een 19-jarige student Bedrijfseconomie aan de Universiteit in Tilburg gaat.

Het slachtoffer maakte deel uit van een groep van acht mensen die door een personenauto werd aangereden. De auto werd bestuurd door een 20-jarige Maltees. De andere zeven personen, onder wie drie Nederlanders raakten gewond bij het incident. Hoe zij er aan toe zijn is niet bekend.

Volgens de politie in de Maltese hoofdstad had de bestuurder teveel gedronken en reed hij te hard. Hij moet deze week voor een Maltese rechtbank verschijnen.