Grote brand in duinen bij Melissant

In het duingebied nabij het Zuid-Hollandse plaatsje Melissant (gemeente Goeree-Overflakkee) woedt maandagavond een grote brand. De brand woedt vooral ondergronds.

De brandweer kampt bij de bluswerkzaamheden met een tekort aan water, de sloten in het heidegebied staan nagenoeg droog. Om toch water in het gebied te krijgen halen elders in het gebied water. Met hulp van het Waterschap Hollandse Delta wordt geprobeerd via een kilometerslange brandslang water naar het gebied te krijgen. Het blussen wordt verder bemoeilijkt door de harde wind. Een politiehelikopter houdt vanuit de lucht in de gaten hoe de brand zicht ontwikkelt.

In het gebied staan volgens de veiligheidsregio geen woningen of andere onderkomens waar veel mensen verblijven.