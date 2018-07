Holleeder: ‘Ik ken die mensen niet, niemand’

Willem Holleeder heeft maandag zijn handen in alle opzichten afgetrokken van de moord op vastgoedmagnaat Willem Endstra. ,,Het zegt me niets, ik ken die mensen niet, niemand”, klonk het in de extra beveiligde gerechtsbunker in Osdorp.

De rechtbank ging op de 29e dag van de strafzaak met zevenmijlslaarzen door het onderzoeksdossier over de dag van de moord en de periode daarna heen, nadat het vorige week uitgebreid was gegaan over de periode voorafgaand aan de liquidatie van Endstra.

De vastgoedbaas, door crimineel John Mieremet publiekelijk uitgemaakt voor ‘bankier van de onderwereld’ omdat hij geld van criminelen zou witwassen, werd op 17 mei 2004 in Amsterdam doodgeschoten. Justitie ziet Holleeder, die in 2007 al negen jaar cel kreeg voor de afpersing van Endstra, als opdrachtgever. Het hoopt daarvoor na jaren onderzoek voldoende bewijs te hebben verzameld.

Rechtstreekse aanwijzingen zijn er niet, stelde de verdediging van Holleeder eerder al. De vermoedelijke schutter, de Rus Namik Abbsov, overleed in maart 2012 nog voor zijn proces in zijn cel aan een hersenbloeding. Drie mannen die de liquidatie zouden hebben voorbereid en georganiseerd, werden in januari 2016 vrijgesproken. De rechtbank maakte daarbij vooral gehakt van de inbreng van de eind vorig jaar bij een visongeval overleden kroongetuige Hidr Korkmaz.

Diens verklaringen over de rol van Holleeder als opdrachtgever werden maandag op hoofdlijnen opnieuw doorlopen. Korkmaz gaf destijds als kroongetuige al aan Holleeder zelf nooit te hebben ontmoet en informatie over ‘de Neus’ in relatie tot de moord op Endstra van anderen te hebben gehoord. Holleeder zei maandag ook ,,die Korkmaz helemaal niet te kennen. Ik had hem hier graag gevraagd hoe het nou allemaal zit. Die man heeft van alles over mij geroepen.” Ook de namen en gezichten van de andere verdachten ,,zeggen mij niets”, zei hij.

Donderdag is de laatste procesdag voor de zomer. Dan wordt Astrid Holleeder gehoord over de moord op Willem Endstra.