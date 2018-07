Langste regionale hittegolf in twaalf jaar

In het Limburgse Arcen steeg maandag voor de dertiende dag op een rij het kwik boven de 25 graden. De regionale hittegolf in Limburg is daarmee de langste sinds 2006, stelt weerbureau Weerplaza.

Van een regionale hittegolf is sprake als het vijf dagen achter elkaar warmer dan 25 graden is geweest, waarbij het ook drie keer warmer dan 30 graden was. In Arcen werd op 3 juli aan die voorwaarden voldaan en daarmee was de eerste regionale hittegolf van 2018 een feit.

Het hittegolfrecord uit 2006, toen er op meerdere plaatsen in het land zeventien dagen lang tropische temperaturen werden gemeten, gaat waarschijnlijk niet sneuvelen. Dinsdag trekt er een zwak front over het land, waardoor het lokaal waarschijnlijk niet warmer wordt dan 23 graden. Een hittegolf is voorbij als het kwik onder de 25 graden zakt.