Moeder vrijgesproken van doden Sharleyne

De moeder van Sharleyne is vrijgesproken van het doden van haar dochter. De rechtbank in Assen vindt niet wettig en overtuigend bewezen dat Hélène J. het achtjarige meisje van tien hoog over de balustrade van hun flatgebouw in Hoogeveen heeft gegooid.

Ook is volgens de rechtbank onvoldoende vast komen te staan dat bij het meisje voor haar val de keel is dichtgedrukt, zoals deskundigen hadden verklaard. Ook verklaringen van getuigen droegen in de ogen van de rechtbank onvoldoende bij aan het bewijs.

Het Openbaar Ministerie (OM) vond wel dat er voldoende bewijzen waren en eiste vorige maand tien jaar celstraf tegen J. De vrouw heeft altijd ontkend dat zij de hand heeft gehad in de dood van het meisje. Volgens haar werd zij die nacht wakker van de tocht van een open raam. Toen zij over de railing keek, zag zij haar dochter onderaan de flat liggen. Haar advocaat had verzocht om vrijspraak.

J. zelf was niet bij de uitspraak aanwezig. Haar voorlopige hechtenis zal meteen worden opgeven. Toen vrijspraak duidelijk werd, klonk er opgelucht geschreeuw van familieleden. De rechter vond dat niet gepast, omdat het om een ernstige zaak gaat.

Sharleyne overleed begin juni 2015. De verdachte had een alcoholprobleem.

Aanvankelijk werd de zaak geseponeerd. Maar toen de stiefvader van Sharleyne via een gerechtelijke procedure alsnog vervolging had afgedwongen, werd het onderzoek voortgezet en J. in 2017 opgepakt.