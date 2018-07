NSJ: heel jaar werken voor drie dagen knallen

Voor de 43e keer barst later deze week het North Sea Jazz Festival los, en dit jaar voor de dertiende maal in Rotterdam Ahoy. Op 13, 14 en 15 juli staan er 150 acts op vijftien podia. De 75.000 kaarten gingen ook dit keer in recordtempo weg; alleen voor de zondag zijn er nog tickets.

Jan Willem Luyken (49) is voor de dertiende keer de directeur van NSJ. Een relatief kleine basisploeg werkt er onder zijn leiding al een jaar aan om ook dit keer weer een legendarische editie neer te zetten. Tijdens het festival zelf zijn er 3500 man in touw. ,,En dan is het drie dagen knallen en maandags is het alweer voorbij.”

Begonnen het geregel en de planning en de boekingen voorheen zo ongeveer al in oktober, nu moet dat nóg veel eerder. ,,Nu al gaan de biedingen op artiesten voor 2019 de deur uit. We móeten wel snel zijn, anders worden ze elders in de wereld geboekt en lopen wij ze mis. De hele markt is enorm competitief geworden. Gelukkig staat het NSJ goed aangeschreven en weten artiesten en managers dat het hier prima is geregeld.”

Ook een nieuwe ontwikkeling is dat leveranciers (van bijvoorbeeld podia, toiletten, tenten en catering) het erg druk hebben door de talloze festivals in het hele land. Ook komen die steeds moeilijker aan voldoende personeel, dus voor de opbouw moet ook al meer tijd worden genomen.

Omdat de consument van tegenwoordig steeds meer waar voor zijn (toch niet heel goedkope) kaartje wil, moet het festival zich blijven vernieuwen. Zo is er weer een nieuw horecaplein, nieuwe aankleding en komt er een dagelijkse talkshow. Ook wordt de hoofdingang verplaatst zodat mensen sneller naar binnen kunnen. Ahoy heeft verder het afgelopen jaar veel zalen gerenoveerd en airconditioning aangebracht.

Qua programmering is ook deze editie ,,erg goed geslaagd, met de gebruikelijke mix aan stijlen en genres en voor elk wat wils”, zegt Luyken. En: ,,Jazz blijft leven. Er is een sterke nieuwe generatie die het genre weer nieuw leven inblaast. Dat laten we natuurlijk ook horen.”

Artist in residence is dit jaar de 34-jarige Michael League, de bassist van de inmiddels vaste NSJ-gast jazzfusionband Snarky Puppy. Thema’s tijdens NSJ zijn onder meer vrouwelijke bandleiders en de nieuwe Britse jazz-generatie. Het Metropole Orkest speelt alle drie de dagen, onder meer met Gregory Porter en Chaka Khan.