OM: grote kans hoger beroep in zaak-Sharleyne

Het Openbaar Ministerie (OM) vindt ,,de kans vrij groot” dat het in hoger beroep gaat tegen de vrijspraak van de moeder van Sharleyne voor het doden van haar achtjarige dochtertje. Dat zei persofficier van justitie Gerben Wilbrink in een eerste reactie op het vonnis maandag.

Volgens de rechtbank is niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte Sharleyne mogelijk eerst probeerde te verwurgen en haar daarna over de balustrade van de tiende verdieping gooide of heeft laten vallen.

Het OM had tien jaar cel geëist. Wilbrink noemde de uitspraak ,,teleurstellend. We hebben een goed verhaal en alles op een rij gezet. Wij vonden het levensdelict wél wettig bewezen en dat de verdachte daarvoor verantwoordelijk was”. Hij wees op de uitgebreide forensische onderzoeken, het DNA-spoor op de kleding van Sharleyne, meerdere getuigen en het voornamelijk zwijgen van de verdachte. Dat er geen directe ooggetuigen waren, maakt de zaak wel lastiger, beaamde hij.

,,Eerst gaan we het vonnis goed bestuderen”, zei Wilbrink.