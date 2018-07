OM: onvoldoende bewijs moordverdachte Kok

De dagvaarding tegen de man die verdacht wordt van de moord op misdaadblogger Martin Kok is ingetrokken. Het Openbaar Ministerie twijfelt of er voldoende bewijs is tegen de 25-jarige man uit Utrecht. Hij zou woensdag voor de rechter moeten verschijnen, op verdenking van medeplegen van moord en een poging daartoe, maar dat gaat nu niet door.

Hij blijft wel verdachte, aldus het OM. Ook blijft de man vastzitten omdat hij nog een straf voor een eerdere veroordeling moet uitzitten. Die straf loopt tot en met november. ,,Als het onderzoek daar aanleiding toe geeft, kan de verdachte op een later moment alsnog gedagvaard worden”, aldus het OM.

De zaak tegen een andere verdachte, een eveneens 25-jarige man, gaat woensdag wel door. Het gaat om een niet-inhoudelijke zitting van de rechtbank in Lelystad maar de zitting wordt gehouden in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

Het OM schort de zaak tegen de Utrechter op vanwege ,,een recent ontvangen herziening van de bewegingsanalyse van videobeelden van de moordpoging op het slachtoffer in Amsterdam”. Daarin is volgens het OM nu niet meer duidelijk genoeg te zien of het inderdaad om de verdachte gaat.

De 49-jarige Kok werd op 8 december 2016 geliquideerd bij het verlaten van een seksclub in Laren. Hij was, zo bleek al eerder, aan het begin van die avond al aan de dood ontsnapt. Op camerabeelden was te zien dat voor een hotel in Amsterdam een man met een wapen op hem af kwam rennen, maar dat het wapen niet afgaat. Het lijkt te weigeren, of de man bedenkt zich, dat is niet duidelijk.

Kok was de man achter de misdaadwebsite Vlinderscrime en publiceerde over strafzaken.

De verdachte uit Utrecht werd begin dit jaar in zijn cel aangehouden. De andere verdachte, zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd april van dit jaar in Den Bosch aangehouden.