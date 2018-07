Veel aanhoudingen na schietpartij Enschede

Zes mannen zitten vast omdat ze betrokken zouden zijn bij een schietpartij in Enschede. Zondagavond werd een auto beschoten, de bestuurder bleef ongedeerd. De politie nam ook hem mee voor verhoor.

Twee verdachten zijn direct in de omgeving aangehouden, in een woning aan de Kuipersdijk werden later de andere vier opgepakt. Hun identiteit is niet bekendgemaakt en ook niet wat de aanleiding voor het schieten zou zijn. ,,Het onderzoek naar de zaak is nog in volle gang. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten”, aldus de politie.