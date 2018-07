Drie Nederlanders vliegtuigcrash lichtgewond

De drie Nederlandse inzittenden van het vliegtuig dat is neergestort in Zuid-Afrika zijn lichtgewond. Luchtvaartmuseum Aviodrome, dat sinds kort eigenaar van het toestel is, laat weten dat de drie medewerkers van het Aviodrome voor controle naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Het vliegtuig crashte volgens Zuid-Afrikaanse media vlakbij Wonderboom Airport, in de buurt van Pretoria. Het toestel zou een gebouw hebben geraakt en in brand zijn gevlogen. Zeker één persoon kwam om het leven. Ook raakten volgens een hulpverleningsdienst ongeveer 20 mensen gewond.

Over de oorzaak van het vliegtuigongeval is nog niets bekend. News24 toonde videobeelden die de momenten voor de crash lijken te tonen. Te zien is hoe al bij het opstijgen rook uit het toestel komt. Die verdwijnt vervolgens uit beeld.